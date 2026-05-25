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Lohnender UDR-Einstieg?

S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UDR von vor einem Jahr eingebracht

01.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in UDR-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UDR Inc
31,55 EUR -0,12 EUR -0,38%
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Heute vor 1 Jahr wurden UDR-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die UDR-Anteile bei 41,43 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die UDR-Aktie investiert hat, hat nun 2,414 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen UDR-Papiere wären am 29.05.2026 89,07 USD wert, da der Schlussstand 36,90 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,93 Prozent verringert.

UDR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu UDR Inc

DatumRatingAnalyst
01.06.2018UDR BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.2018UDR OverweightCantor Fitzgerald
08.11.2017UDR Sector PerformRBC Capital Markets
05.10.2017UDR OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.2017UDR HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
01.06.2018UDR BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.2018UDR OverweightCantor Fitzgerald
05.10.2017UDR OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.2017UDR HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.01.2017United Dominion Realty Trust BuySunTrust
DatumRatingAnalyst
08.11.2017UDR Sector PerformRBC Capital Markets
30.06.2017UDR NeutralBTIG Research
21.03.2016United Dominion Realty Trust NeutralMizuho
17.12.2015United Dominion Realty Trust NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2015United Dominion Realty Trust Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.11.2015United Dominion Realty Trust UnderweightBB&T Capital Markets
09.11.2015United Dominion Realty Trust SellMiller Tabak
31.01.2006Update United Dominion Realty Trust Inc.: ReduceUBS

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