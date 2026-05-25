S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UDR von vor einem Jahr eingebracht

Lohnender UDR-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in UDR-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden UDR-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die UDR-Anteile bei 41,43 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die UDR-Aktie investiert hat, hat nun 2,414 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen UDR-Papiere wären am 29.05.2026 89,07 USD wert, da der Schlussstand 36,90 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,93 Prozent verringert.

UDR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net