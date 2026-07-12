S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnender UDR-Einstieg?

13.07.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen UDR-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die UDR-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UDR-Aktie betrug an diesem Tag 51,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die UDR-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,927 UDR-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,55 USD, da sich der Wert einer UDR-Aktie am 10.07.2026 auf 39,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,45 Prozent.

UDR wurde am Markt mit 12,93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net