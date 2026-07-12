S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen UDR-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Die UDR-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UDR-Aktie betrug an diesem Tag 51,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die UDR-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,927 UDR-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,55 USD, da sich der Wert einer UDR-Aktie am 10.07.2026 auf 39,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,45 Prozent.
UDR wurde am Markt mit 12,93 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf UDR
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UDR
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle UDR Aktie News
UDR Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UDR nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.18
|UDR Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|22.02.18
|UDR Overweight
|Cantor Fitzgerald
|08.11.17
|UDR Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.17
|UDR Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|01.09.17
|UDR Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.