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Rentabler UDR-Einstieg?

S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

15.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in UDR eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UDR Inc
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Heute vor 5 Jahren wurde das UDR-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,61 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 201,572 UDR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.941,95 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,58 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für UDR eine Börsenbewertung in Höhe von 12,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu UDR Inc

DatumRatingAnalyst
01.06.2018UDR BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.2018UDR OverweightCantor Fitzgerald
08.11.2017UDR Sector PerformRBC Capital Markets
05.10.2017UDR OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.2017UDR HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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01.06.2018UDR BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.2018UDR OverweightCantor Fitzgerald
05.10.2017UDR OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.2017UDR HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.01.2017United Dominion Realty Trust BuySunTrust
DatumRatingAnalyst
08.11.2017UDR Sector PerformRBC Capital Markets
30.06.2017UDR NeutralBTIG Research
21.03.2016United Dominion Realty Trust NeutralMizuho
17.12.2015United Dominion Realty Trust NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2015United Dominion Realty Trust Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.11.2015United Dominion Realty Trust UnderweightBB&T Capital Markets
09.11.2015United Dominion Realty Trust SellMiller Tabak
31.01.2006Update United Dominion Realty Trust Inc.: ReduceUBS

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