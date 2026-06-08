Rentabler UDR-Einstieg?

S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

15.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in UDR eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

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Heute vor 5 Jahren wurde das UDR-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,61 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 201,572 UDR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.941,95 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,58 Prozent verringert. Zuletzt ergab sich für UDR eine Börsenbewertung in Höhe von 12,81 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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