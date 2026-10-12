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UDR-Performance

S&P 500-Titel UDR-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in UDR von vor 10 Jahren rentabel gewesen?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UDR-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UDR Inc
30.28 EUR -0.13 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen

UDR-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,82 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die UDR-Aktie investiert hat, hat nun 29,568 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.008,87 USD, da sich der Wert eines UDR-Papiers am 09.10.2026 auf 34,12 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 0,89 Prozent.

Insgesamt war UDR zuletzt 10,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UDR nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.06.18 UDR Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.18 UDR Overweight Cantor Fitzgerald
08.11.17 UDR Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 UDR Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.17 UDR Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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