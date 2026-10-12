S&P 500-Titel UDR-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in UDR von vor 10 Jahren rentabel gewesen?

UDR-Performance

12.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UDR-Aktien verdienen können.

UDR-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,82 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die UDR-Aktie investiert hat, hat nun 29,568 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.008,87 USD, da sich der Wert eines UDR-Papiers am 09.10.2026 auf 34,12 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 0,89 Prozent.

Insgesamt war UDR zuletzt 10,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net