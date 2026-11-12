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Lukrative Ulta Beauty-Investition?

S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Ulta Beauty-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ulta Beauty Inc Registered Shs
589.00 EUR -3.60 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Ulta Beauty-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 535,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,187 Ulta Beauty-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 659,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,10 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 123,10 USD entspricht einer Performance von +23,10 Prozent.

Insgesamt war Ulta Beauty zuletzt 28,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Ulta Beauty Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ulta Beauty nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
30.08.19 Ulta Beauty Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
30.08.19 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group
15.03.19 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group
01.10.18 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group
25.05.18 Ulta Beauty Outperform Telsey Advisory Group

Information

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