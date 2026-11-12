S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Ulta Beauty-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Ulta Beauty-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 535,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,187 Ulta Beauty-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 659,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,10 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 123,10 USD entspricht einer Performance von +23,10 Prozent.
Insgesamt war Ulta Beauty zuletzt 28,40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ulta Beauty
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ulta Beauty
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen