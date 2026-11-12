S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Ulta Beauty-Investition?

12.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Ulta Beauty-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Ulta Beauty-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 535,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,187 Ulta Beauty-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 659,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,10 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 123,10 USD entspricht einer Performance von +23,10 Prozent.

Insgesamt war Ulta Beauty zuletzt 28,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net