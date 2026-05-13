S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ulta Beauty von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Ulta Beauty-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 324,28 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,084 Ulta Beauty-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.517,65 USD, da sich der Wert einer Ulta Beauty-Aktie am 13.05.2026 auf 492,15 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 51,77 Prozent gleich.
Ulta Beauty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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