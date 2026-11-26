S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ulta Beauty von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Ulta Beauty-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Ulta Beauty-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 399,53 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,029 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ulta Beauty-Papiers auf 642,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.084,90 USD wert. Damit wäre die Investition 60,85 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Ulta Beauty eine Marktkapitalisierung von 27,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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