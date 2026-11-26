Lohnende Ulta Beauty-Investition?

Bei einem frühen Investment in Ulta Beauty-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Ulta Beauty -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 399,53 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,029 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ulta Beauty-Papiers auf 642,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.084,90 USD wert. Damit wäre die Investition 60,85 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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