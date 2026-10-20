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S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Under Armour-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc When Issued
4.19 EUR 0.09 EUR 2.20 %
Charts | News | Analysen

Under Armour-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,71 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Under Armour-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 564,653 Under Armour-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.614,34 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 19.10.2026 auf 4,63 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,86 Prozent verringert.

Under Armour wurde am Markt mit 1,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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27.02.17 Under Armour Reduce Instinet

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