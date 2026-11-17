Under Armour-Investition im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Under Armour gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Under Armour-Papier bei 22,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,500 Under Armour-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 78,98 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Under Armour zuletzt 2,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net