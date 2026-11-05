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S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Under Armour-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
5.05 EUR 0.42 EUR 9.19 %
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Die Under Armour-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Under Armour-Aktie bei 30,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 324,675 Under Armour-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 5,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.873,38 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 81,27 Prozent.

Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

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Datum Rating Analyst
28.10.26 Under Armour Buy UBS AG
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
07.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital

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