S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Frühes Investment

05.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Under Armour-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Under Armour-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Under Armour-Aktie bei 30,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 324,675 Under Armour-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 5,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.873,38 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 81,27 Prozent.

Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net