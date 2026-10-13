S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Under Armour-Performance im Blick

13.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Under Armour gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,21 USD wert. Bei einem Under Armour-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 161,031 Under Armour-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 4,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 771,34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22,87 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net