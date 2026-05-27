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S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 5 Jahren eingebracht

01.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in United Airlines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
98,00 EUR -0,20 EUR -0,20%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem United Airlines-Papier statt. Der Schlusskurs des United Airlines-Papiers betrug an diesem Tag 59,67 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,759 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 114,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.923,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +92,39 Prozent.

United Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen

Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
24.07.2019United Airlines In-lineImperial Capital
18.04.2019United Continental UnderperformImperial Capital
17.04.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
DatumRatingAnalyst
11.12.2018United Continental OutperformImperial Capital
17.10.2018United Continental BuyDeutsche Bank AG
10.01.2018United Continental BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.12.2017United Continental BuyStandpoint Research
20.10.2017United Continental BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2019United Airlines In-lineImperial Capital
17.04.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
04.12.2018United Continental In-lineImperial Capital
18.10.2018United Continental In-lineImperial Capital
DatumRatingAnalyst
18.04.2019United Continental UnderperformImperial Capital
17.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
09.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
11.02.2009Continental Airlines underweightBarclays Capital
17.07.2008Continental Airlines underweightLehman Brothers Inc.

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