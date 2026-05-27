S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 5 Jahren eingebracht

Frühes Investment

Wer vor Jahren in United Airlines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem United Airlines-Papier statt. Der Schlusskurs des United Airlines-Papiers betrug an diesem Tag 59,67 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,759 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 114,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.923,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +92,39 Prozent.

United Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net