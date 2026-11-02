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Rentable United Airlines-Anlage?

S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen United Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
97.40 EUR 4.60 EUR 4.96 %
Charts | News | Analysen

Das United Airlines-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des United Airlines-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94,04 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 106,338 United Airlines-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.084,64 USD, da sich der Wert eines United Airlines-Anteils am 30.10.2026 auf 104,24 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 10,85 Prozent.

United Airlines war somit zuletzt am Markt 33,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.19 United Airlines In-line Imperial Capital
18.04.19 United Continental Underperform Imperial Capital
17.04.19 United Continental Market Perform Cowen and Company, LLC
17.01.19 United Continental Market Perform Cowen and Company, LLC
17.01.19 United Continental Underperform Imperial Capital

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