S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Rentable United Airlines-Anlage?

02.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen United Airlines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das United Airlines-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des United Airlines-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94,04 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 106,338 United Airlines-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.084,64 USD, da sich der Wert eines United Airlines-Anteils am 30.10.2026 auf 104,24 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 10,85 Prozent.

United Airlines war somit zuletzt am Markt 33,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net