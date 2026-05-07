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United Parcel Service-Top-Dividende

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: Über diese Dividende können sich United Parcel Service-Aktionäre freuen

08.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: Über diese Dividende können sich United Parcel Service-Aktionäre freuen | finanzen.net

Investoren aufpasst: So hoch fällt die United Parcel Service-Dividende aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier United Parcel Service am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 6,56 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 0,613 Prozent gestiegen. Somit zahlt United Parcel Service insgesamt 5,40 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung von United Parcel Service hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 0,019 Prozent reduziert.

Dividendenrendite im Fokus

Das United Parcel Service-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 100,10 USD in den Feierabend. Der United Parcel Service-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 6,61 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 5,17 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der United Parcel Service-Kurs via New York 42,60 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -33,48 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel United Parcel Service

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 6,56 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 6,57 Prozent zurückgehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel United Parcel Service

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens United Parcel Service beträgt aktuell 84,965 Mrd. USD. Das United Parcel Service-KGV beträgt aktuell 15,13. Im Jahr 2025 erwirtschaftete United Parcel Service einen Umsatz von 88,635 Mrd.USD sowie ein EPS von 6,56 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

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