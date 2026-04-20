S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet US Bancorp Anlegern eine Freude

Dividendenpapier

Anleger aufpasst: So hoch fällt die US Bancorp-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert US Bancorp am 21.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,04 USD vereinbart. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 3,03 Prozent gestiegen. Die gesamte Dividendenausschüttung von US Bancorp beläuft sich auf 3,50 Mrd. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 1,57 Prozent angehoben.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das US Bancorp-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 56,84 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der US Bancorp-Aktie 3,82 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 4,14 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von US Bancorp via New York 45,74 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 55,54 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

US Bancorp- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,12 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,74 Prozent fallen.

US Bancorp-Hauptdaten

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens US Bancorp beträgt aktuell 88,343 Mrd. USD. Das US Bancorp-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 11,56. Der Umsatz von US Bancorp betrug in 2025 42,226 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 4,62 USD.

Redaktion finanzen.net