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Lukrativer Ventas-Einstieg?

S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ventas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ventas Inc.
80.72 EUR 1.02 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ventas-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Ventas-Anteile letztlich bei 42,56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,350 Ventas-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 212,27 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 10.11.2026 auf 90,34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,27 Prozent angewachsen.

Ventas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.09.19 Ventas Equal Weight Barclays Capital
04.05.18 Ventas Market Perform BMO Capital Markets
22.03.17 Ventas Hold SunTrust
21.11.16 Ventas Neutral Mizuho
13.07.16 Ventas Hold Argus Research Company

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