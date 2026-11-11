S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrativer Ventas-Einstieg?

11.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Ventas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ventas-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Ventas-Anteile letztlich bei 42,56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,350 Ventas-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 212,27 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 10.11.2026 auf 90,34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,27 Prozent angewachsen.

Ventas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net