S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Frühe Anlage

04.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ventas-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Ventas-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74,92 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Ventas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,476 Ventas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.617,73 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 03.11.2026 auf 87,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,18 Prozent erhöht.

Insgesamt war Ventas zuletzt 45,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net