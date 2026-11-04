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S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ventas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ventas-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ventas Inc.
77.16 EUR 0.56 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Ventas-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74,92 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Ventas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,476 Ventas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.617,73 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 03.11.2026 auf 87,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,18 Prozent erhöht.

Insgesamt war Ventas zuletzt 45,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.09.19 Ventas Equal Weight Barclays Capital
04.05.18 Ventas Market Perform BMO Capital Markets
22.03.17 Ventas Hold SunTrust
21.11.16 Ventas Neutral Mizuho
13.07.16 Ventas Hold Argus Research Company

Information

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