S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ventas von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Ventas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ventas-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,24 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Ventas-Aktie investierten, hätten nun 166,003 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.470,45 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 24.11.2026 auf 87,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,70 Prozent vermehrt.
Alle Ventas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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