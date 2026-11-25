Ventas-Anlage unter der Lupe

Investoren, die vor Jahren in Ventas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ventas-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 60,24 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Ventas-Aktie investierten, hätten nun 166,003 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.470,45 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 24.11.2026 auf 87,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,70 Prozent vermehrt.

Alle Ventas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net