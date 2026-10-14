S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ventas-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ventas-Investment gewesen.
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Das Ventas-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 43,43 USD. Bei einem Ventas-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 230,256 Ventas-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Ventas-Anteile wären am 13.10.2026 19.306,93 USD wert, da der Schlussstand 83,85 USD betrug. Mit einer Performance von +93,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Ventas belief sich jüngst auf 42,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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