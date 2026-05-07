S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verisk Analytics A von vor 10 Jahren eingebracht

Profitable Verisk Analytics A-Anlage?

Wer vor Jahren in Verisk Analytics A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Verisk Analytics A-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Verisk Analytics A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77,08 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,735 Verisk Analytics A-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 161,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20.948,37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +109,48 Prozent.

Der Börsenwert von Verisk Analytics A belief sich jüngst auf 21,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net