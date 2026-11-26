Verisk Analytics A-Investment

Vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Verisk Analytics A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 84,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,189 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 243,44 USD, da sich der Wert eines Verisk Analytics A-Anteils am 25.11.2026 auf 204,76 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 143,44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Verisk Analytics A eine Börsenbewertung in Höhe von 26,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net