S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 10 Jahren wurde das Verisk Analytics A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 84,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,189 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 243,44 USD, da sich der Wert eines Verisk Analytics A-Anteils am 25.11.2026 auf 204,76 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 143,44 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Verisk Analytics A eine Börsenbewertung in Höhe von 26,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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