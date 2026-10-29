S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verisk Analytics A-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Verisk Analytics A-Investment gewesen.
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Die Verisk Analytics A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81,35 USD. Bei einem Verisk Analytics A-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122,926 Verisk Analytics A-Aktien. Die gehaltenen Verisk Analytics A-Papiere wären am 28.10.2026 23.331,28 USD wert, da der Schlussstand 189,80 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 133,31 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Verisk Analytics A eine Marktkapitalisierung von 24,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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