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S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verisk Analytics A-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Verisk Analytics A-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verisk Analytics Inc (A)
169.00 EUR 2.00 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen

Die Verisk Analytics A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81,35 USD. Bei einem Verisk Analytics A-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122,926 Verisk Analytics A-Aktien. Die gehaltenen Verisk Analytics A-Papiere wären am 28.10.2026 23.331,28 USD wert, da der Schlussstand 189,80 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 133,31 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Verisk Analytics A eine Marktkapitalisierung von 24,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.07.17 Verisk Analytics A Market Perform BMO Capital Markets
09.05.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG
21.07.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG

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