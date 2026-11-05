S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Verisk Analytics A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 214,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,467 Verisk Analytics A-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Verisk Analytics A-Papiers auf 197,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,43 USD wert. Damit wäre die Investition 7,57 Prozent weniger wert.
Am Markt war Verisk Analytics A jüngst 25,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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