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S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verisk Analytics Inc (A)
174.00 EUR -1.00 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Verisk Analytics A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 214,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,467 Verisk Analytics A-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Verisk Analytics A-Papiers auf 197,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,43 USD wert. Damit wäre die Investition 7,57 Prozent weniger wert.

Am Markt war Verisk Analytics A jüngst 25,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Verisk Analytics A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verisk Analytics A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.07.17 Verisk Analytics A Market Perform BMO Capital Markets
09.05.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG
21.07.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG

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