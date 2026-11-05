S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor einem Jahr bedeutet

Lukrative Verisk Analytics A-Anlage?

05.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde die Verisk Analytics A -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 214,05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,467 Verisk Analytics A-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Verisk Analytics A-Papiers auf 197,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,43 USD wert. Damit wäre die Investition 7,57 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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