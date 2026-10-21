S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vertiv-Investment gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Vertiv-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Vertiv-Papier bei 36,74 USD. Bei einem Vertiv-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,218 Vertiv-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 203,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.540,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 454,06 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Vertiv belief sich zuletzt auf 79,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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