Lukrative Vertiv-Investition?

Wer vor Jahren in Vertiv eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Vertiv-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 231,000 Vertiv-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 190,37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 43.975,51 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 339,76 Prozent.

Insgesamt war Vertiv zuletzt 72,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net