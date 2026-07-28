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Dividendenrendite

S&P 500-Titel VF-Aktie: Diese Dividende erhalten VF-Aktionäre

S&P 500-Titel VF-Aktie: Diese Dividende erhalten VF-Aktionäre

VF-Investoren aufpasst: So hoch fällt die VF-Dividendenausschüttung aus.

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V.F. Corp.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert VF am 28.07.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,36 USD je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Alles in allem zahlt VF 140,74 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 0,414 Prozent.

VF-Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte die VF-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 18,25 USD. Die Dividendenrendite für 2026 beträgt 2,20 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,29 Prozent.

Gegenüberstellung von VF-Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von VF via New York 47,18 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 64,92 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie VF

Für 2027 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,36 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,98 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten der VF-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens VF beträgt aktuell 6,718 Mrd. USD. Dividenden-Aktie VF verfügt über ein KGV von aktuell 25,47. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von VF auf 9,603 Mrd.USD, das EPS machte 0,64 USD aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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25.07.19 VF Outperform Telsey Advisory Group
19.07.19 VF Hold Pivotal Research Group
23.05.19 VF Hold Pivotal Research Group
23.05.19 VF Outperform Telsey Advisory Group
22.01.19 VF Outperform Telsey Advisory Group