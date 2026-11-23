Hochrechnung

Vor Jahren Vulcan Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Vulcan Materials-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Vulcan Materials-Aktie bei 287,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,347 Vulcan Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,11 USD, da sich der Wert einer Vulcan Materials-Aktie am 20.11.2026 auf 270,87 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,89 Prozent.

Insgesamt war Vulcan Materials zuletzt 34,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net