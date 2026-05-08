S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Wabtec Aktionären eine Freude
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Wabtec-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Werte in diesem Artikel
Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Wabtec am 12.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,00 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 25,00 Prozent. Wabtec zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 173,00 Mio. USD. Damit wurde die Wabtec-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 23,57 Prozent aufgebessert.
Ausschüttungsrendite im Blick
Die Wabtec-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 269,02 USD in den Feierabend. Wabtec verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,42 Prozent.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs
Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Wabtec via New York 173,59 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 175,04 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Wabtec- Dividendenerwartung
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,24 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,46 Prozent nachlassen.
Wichtigste Eckdaten von Wabtec
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Wabtec steht aktuell bei 45,457 Mrd. USD. Wabtec verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,29. 2025 setzte Wabtec 11,167 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 6,83 USD.
Redaktion finanzen.net
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