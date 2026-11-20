Rentable Wabtec-Anlage?

Bei einem frühen Wabtec-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 20.11.2025 wurde das Wabtec -Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 196,14 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,510 Wabtec-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 280,73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 143,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,13 Prozent gesteigert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wabtec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wabtec

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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