S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Wabtec-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 20.11.2025 wurde das Wabtec-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 196,14 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,510 Wabtec-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 280,73 USD gerechnet, wäre die Investition nun 143,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,13 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Wabtec betrug jüngst 48,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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