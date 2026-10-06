S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende WEC Energy Group-Investition?

06.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren WEC Energy Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der WEC Energy Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 80,63 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,240 WEC Energy Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,64 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Anteils am 05.10.2026 auf 101,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,64 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von WEC Energy Group betrug jüngst 33,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net