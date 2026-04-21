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WEC Energy Group-Investition im Blick

S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 5 Jahren abgeworfen

28.04.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in WEC Energy Group-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
97,50 EUR 0,50 EUR 0,52%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 94,66 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,564 WEC Energy Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.216,14 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Anteils am 27.04.2026 auf 115,12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,61 Prozent vermehrt.

WEC Energy Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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DatumRatingAnalyst
04.09.2018WEC Energy Group Sector OutperformScotia Howard Weil
02.02.2017WEC Energy Group NeutralMizuho
09.05.2016WEC Energy Group NeutralUBS AG
14.12.2015WEC Energy Group BuyDeutsche Bank AG
21.10.2015WEC Energy Group Equal WeightBarclays Capital
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