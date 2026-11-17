S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WEC Energy Group von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen WEC Energy Group-Investment verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurde die WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die WEC Energy Group-Aktie an diesem Tag 55,53 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,801 WEC Energy Group-Papiere. Die gehaltenen WEC Energy Group-Aktien wären am 16.11.2026 211,53 USD wert, da der Schlussstand 117,46 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 111,53 Prozent zugenommen.
WEC Energy Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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