S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WEC Energy Group von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen WEC Energy Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,857 WEC Energy Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,23 USD, da sich der Wert einer WEC Energy Group-Aktie am 26.10.2026 auf 111,12 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,77 Prozent.
Jüngst verzeichnete WEC Energy Group eine Marktkapitalisierung von 36,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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