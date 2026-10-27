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WEC Energy Group-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WEC Energy Group von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen WEC Energy Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
99.00 EUR 0.50 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der WEC Energy Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,857 WEC Energy Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,23 USD, da sich der Wert einer WEC Energy Group-Aktie am 26.10.2026 auf 111,12 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete WEC Energy Group eine Marktkapitalisierung von 36,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.09.18 WEC Energy Group Sector Outperform Scotia Howard Weil
02.02.17 WEC Energy Group Neutral Mizuho
09.05.16 WEC Energy Group Neutral UBS AG
14.12.15 WEC Energy Group Buy Deutsche Bank AG
21.10.15 WEC Energy Group Equal Weight Barclays Capital

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