S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Welltower eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Welltower-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 84,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 118,203 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 29.010,64 USD, da sich der Wert eines Welltower-Papiers am 05.11.2026 auf 245,43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 190,11 Prozent.
Der Marktwert von Welltower betrug jüngst 181,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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