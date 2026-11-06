S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitabler Welltower-Einstieg?

06.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Welltower eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde das Welltower -Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 84,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 118,203 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 29.010,64 USD, da sich der Wert eines Welltower-Papiers am 05.11.2026 auf 245,43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 190,11 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Welltower

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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