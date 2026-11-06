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Profitabler Welltower-Einstieg?

S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Welltower eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Welltower Inc
217.90 EUR -0.30 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Welltower-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 84,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Welltower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 118,203 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 29.010,64 USD, da sich der Wert eines Welltower-Papiers am 05.11.2026 auf 245,43 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 190,11 Prozent.

Der Marktwert von Welltower betrug jüngst 181,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.05.19 Welltower Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 Welltower Market Perform BMO Capital Markets
20.01.17 Welltower Hold SunTrust
11.01.17 Welltower Neutral Mizuho
03.11.16 Welltower Buy Mizuho

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.