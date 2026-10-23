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Hochrechnung

S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel hätte eine Investition in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Welltower-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Welltower Inc
211.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 23.10.2025 wurde das Welltower-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Welltower-Papier bei 176,06 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,568 Welltower-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Welltower-Aktie auf 237,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,84 Prozent gesteigert.

Alle Welltower-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 168,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.05.19 Welltower Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 Welltower Market Perform BMO Capital Markets
20.01.17 Welltower Hold SunTrust
11.01.17 Welltower Neutral Mizuho
03.11.16 Welltower Buy Mizuho

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