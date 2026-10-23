S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel hätte eine Investition in Welltower von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Welltower-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 23.10.2025 wurde das Welltower-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Welltower-Papier bei 176,06 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,568 Welltower-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Welltower-Aktie auf 237,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,84 Prozent gesteigert.
Alle Welltower-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 168,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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