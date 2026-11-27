S&P 500-Titel Welltower-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Welltower von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Welltower-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Welltower-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Welltower-Anteile an diesem Tag bei 90,12 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,963 Welltower-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 27.316,91 USD, da sich der Wert einer Welltower-Aktie am 25.11.2026 auf 246,18 USD belief. Damit wäre die Investition um 173,17 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Welltower belief sich jüngst auf 180,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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