S&P 500-Titel Western Union Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Union Company von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Western Union Company-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Western Union Company-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 19,63 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,942 Western Union Company-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 357,62 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Anteils am 05.11.2026 auf 7,02 USD belief. Damit wäre die Investition 64,24 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Western Union Company belief sich jüngst auf 2,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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