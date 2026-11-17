S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Willis Towers Watson-Aktie gebracht.
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Am 17.11.2021 wurden Willis Towers Watson-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Willis Towers Watson-Aktie an diesem Tag 229,70 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,354 Willis Towers Watson-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Willis Towers Watson-Aktien wären am 16.11.2026 1.472,05 USD wert, da der Schlussstand 338,13 USD betrug. Damit wäre die Investition um 47,21 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Willis Towers Watson einen Börsenwert von 30,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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