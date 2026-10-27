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S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Willis Towers Watson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Willis Towers Watson-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Willis Towers Watson PLC
289.40 EUR 0.70 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Willis Towers Watson-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 125,63 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,960 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (324,67 USD), wäre das Investment nun 2.584,33 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 2.584,33 USD entspricht einer Performance von +158,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Willis Towers Watson belief sich zuletzt auf 30,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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08.02.19 Willis Towers Watson Hold Deutsche Bank AG
05.02.18 Willis Towers Watson Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.06.17 Willis Towers Watson Overweight Barclays Capital
20.10.16 Willis Towers Watson Sell Deutsche Bank AG
31.03.16 Willis Towers Watson Buy MKM Partners

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