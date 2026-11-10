DAX 26.577 +1,2%ESt50 6.362 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,72 -1,0%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.314 -1,0%Euro 1,1228 +0,1%Öl 89,9 -2,8%Gold 4.083 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnende Willis Towers Watson-Investition?

S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Willis Towers Watson-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Willis Towers Watson PLC
289.90 EUR -5.90 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Willis Towers Watson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Willis Towers Watson-Papier an diesem Tag 240,21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,416 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,14 USD, da sich der Wert eines Willis Towers Watson-Anteils am 09.11.2026 auf 327,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,14 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Willis Towers Watson bezifferte sich zuletzt auf 30,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Willis Towers Watson Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Willis Towers Watson Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Willis Towers Watson nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.02.19 Willis Towers Watson Hold Deutsche Bank AG
05.02.18 Willis Towers Watson Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.06.17 Willis Towers Watson Overweight Barclays Capital
20.10.16 Willis Towers Watson Sell Deutsche Bank AG
31.03.16 Willis Towers Watson Buy MKM Partners

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.