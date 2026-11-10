S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende Willis Towers Watson-Investition?

10.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Willis Towers Watson-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Willis Towers Watson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Willis Towers Watson-Papier an diesem Tag 240,21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,416 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,14 USD, da sich der Wert eines Willis Towers Watson-Anteils am 09.11.2026 auf 327,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,14 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Willis Towers Watson bezifferte sich zuletzt auf 30,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net