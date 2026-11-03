S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Willis Towers Watson-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Willis Towers Watson-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Willis Towers Watson-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 314,00 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Willis Towers Watson-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,847 Willis Towers Watson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Willis Towers Watson-Aktie auf 325,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.366,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,67 Prozent.
Der Börsenwert von Willis Towers Watson belief sich jüngst auf 29,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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