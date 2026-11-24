Lukrative Willis Towers Watson-Anlage?

Vor Jahren Willis Towers Watson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Willis Towers Watson-Aktie statt. Zum Handelsende standen Willis Towers Watson-Anteile an diesem Tag bei 124,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 80,283 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 26.956,49 USD, da sich der Wert einer Willis Towers Watson-Aktie am 23.11.2026 auf 335,77 USD belief. Mit einer Performance von +169,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Willis Towers Watson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net