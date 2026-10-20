S&P 500-Titel Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Willis Towers Watson von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Willis Towers Watson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Willis Towers Watson-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 244,14 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Willis Towers Watson-Aktie investiert, befänden sich nun 0,410 Willis Towers Watson-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 128,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 314,45 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,80 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Willis Towers Watson zuletzt 29,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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