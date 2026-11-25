S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Xylem eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Xylem-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,92 USD. Bei einem Xylem-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,890 Xylem-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179,86 USD, da sich der Wert einer Xylem-Aktie am 24.11.2026 auf 95,18 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 79,86 Prozent.
Insgesamt war Xylem zuletzt 22,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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