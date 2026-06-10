S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Xylem eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Xylem-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Xylem-Anteile an diesem Tag 125,37 USD wert. Bei einem Xylem-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,976 Xylem-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Xylem-Aktie auf 112,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 893,59 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,64 Prozent verringert.
Am Markt war Xylem jüngst 26,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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