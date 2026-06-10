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Profitabler Xylem-Einstieg?

S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Xylem von vor einem Jahr verloren

17.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Xylem eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xylem Inc.
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Xylem-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Xylem-Anteile an diesem Tag 125,37 USD wert. Bei einem Xylem-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,976 Xylem-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Xylem-Aktie auf 112,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 893,59 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,64 Prozent verringert.

Am Markt war Xylem jüngst 26,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
14.05.2019Xylem Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Xylem BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.08.2017Xylem OutperformBMO Capital Markets
02.08.2017Xylem OutperformRBC Capital Markets
23.06.2017Xylem OutperformBMO Capital Markets
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19.12.2018Xylem BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.08.2017Xylem OutperformBMO Capital Markets
02.08.2017Xylem OutperformRBC Capital Markets
23.06.2017Xylem OutperformBMO Capital Markets
15.05.2017Xylem OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.05.2019Xylem Market PerformCowen and Company, LLC
01.02.2017Xylem HoldGabelli & Co
04.05.2016Xylem NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
11.04.2016Xylem NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
02.11.2015Xylem Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

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