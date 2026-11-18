S&P 500-Titel Xylem-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Xylem von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Xylem eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 18.11.2021 wurden Xylem-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 130,24 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Xylem-Aktie investiert hat, hat nun 76,781 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.267,35 USD, da sich der Wert eines Xylem-Papiers am 17.11.2026 auf 94,65 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27,33 Prozent verkleinert.
Alle Xylem-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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