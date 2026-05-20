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Dividenden-Ausschüttung

S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Zoetis A Aktionären eine Freude

22.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Zoetis A Aktionären eine Freude | finanzen.net

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Zoetis A-Ausschüttung aus.

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Zoetis Inc (A)
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Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Zoetis A am 20.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,03 USD je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 12,78 Prozent angehoben. Die gesamte Dividendenausschüttung von Zoetis A beläuft sich auf 889,00 Mio. USD. Damit wurde die Zoetis A-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,10 Prozent erhöht.

Zoetis A- Ausschüttungsrendite im Blick

Das Zoetis A-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 79,71 USD. Für das Jahr 2025 weist das Zoetis A-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,61 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,10 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Zoetis A via New York 54,81 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -52,06 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Zoetis A- Dividendenaussichten

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,14 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,68 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Zoetis A

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Zoetis A beläuft sich aktuell auf 33,397 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Zoetis A weist aktuell ein KGV von 20,89 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Zoetis A auf 9,467 Mrd.USD, das EPS machte 6,02 USD aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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