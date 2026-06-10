S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende Zoetis A-Anlage?

Vor Jahren in Zoetis A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 170,74 USD. Bei einem Zoetis A-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,569 Zoetis A-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Zoetis A-Aktien wären am 16.06.2026 4.646,25 USD wert, da der Schlussstand 79,33 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 53,54 Prozent eingebüßt.

Zoetis A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net