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Lohnende Zoetis A-Anlage?

S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 3 Jahren eingebracht

17.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Zoetis A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoetis Inc (A)
68,44 EUR 0,22 EUR 0,32%
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Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 170,74 USD. Bei einem Zoetis A-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,569 Zoetis A-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Zoetis A-Aktien wären am 16.06.2026 4.646,25 USD wert, da der Schlussstand 79,33 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 53,54 Prozent eingebüßt.

Zoetis A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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11.06.2019Zoetis A OverweightBarclays Capital
03.05.2019Zoetis A HoldGabelli & Co
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22.08.2018Zoetis A HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.08.2018Zoetis A BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.02.2018Zoetis A BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.06.2017Zoetis A OverweightCantor Fitzgerald
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03.05.2019Zoetis A HoldGabelli & Co
26.07.2017Zoetis A HoldDeutsche Bank AG
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