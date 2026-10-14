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Zoetis A-Anlage

S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zoetis A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Zoetis A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoetis Inc (A)
67.20 EUR 0.90 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Zoetis A-Papiers betrug an diesem Tag 200,39 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Zoetis A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,990 Zoetis A-Aktien. Die gehaltenen Zoetis A-Aktien wären am 13.10.2026 370,78 USD wert, da der Schlussstand 74,30 USD betrug. Damit wäre die Investition um 62,92 Prozent gesunken.

Zoetis A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoetis A nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Datum Rating Analyst
11.06.19 Zoetis A Overweight Barclays Capital
03.05.19 Zoetis A Hold Gabelli & Co
22.08.18 Zoetis A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.08.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.02.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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