S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zoetis A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Hochrechnung

11.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Zoetis A gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die Zoetis A -Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 215,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Zoetis A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,363 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.823,08 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 10.11.2026 auf 82,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61,77 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoetis A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoetis A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung