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S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zoetis A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Zoetis A gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoetis Inc (A)
72.98 EUR -1.00 EUR -1.35 %
Charts | News | Analysen

Die Zoetis A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 215,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Zoetis A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,363 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.823,08 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 10.11.2026 auf 82,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61,77 Prozent.

Am Markt war Zoetis A jüngst 33,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Zoetis A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoetis A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.06.19 Zoetis A Overweight Barclays Capital
03.05.19 Zoetis A Hold Gabelli & Co
22.08.18 Zoetis A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.08.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.02.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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