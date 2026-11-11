S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zoetis A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Zoetis A gewesen.
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Die Zoetis A-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 215,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Zoetis A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,363 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.823,08 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 10.11.2026 auf 82,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61,77 Prozent.
Am Markt war Zoetis A jüngst 33,25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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